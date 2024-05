Verdachte aanslag Spaanse politicus is vrouw (27) uit Den Bosch

De vrouw die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij een moordaanslag op de Spaanse politicus Alejo Vidal-Quadras (78) is 27 jaar en komt uit Den Bosch. Zij werd daar afgelopen vrijdag aangehouden op verzoek van Spanje. Het Openbaar Ministerie bevestigt een bericht van het AD hierover.

De vrouw blijft voorlopig in de cel tot ze voor de rechter moet verschijnen. Die beslist of ze wordt overgeleverd aan Spanje. Vaak duurt het twee of drie maanden voordat zo’n zitting plaatsvindt, volgens een woordvoerder van het OM.

De vrouw wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag op 9 november in Madrid. Daarbij werd Vidal-Quadras door vermoedelijk een huurmoordenaar in het hoofd geschoten. Hij overleefde de aanslag ternauwernood.

Voor de moordaanslag zijn eerder vier mensen aangehouden in Spanje en Colombia. De schutter is nog altijd voortvluchtig. De Spaanse politie heeft geen motief genoemd voor de moordpoging. Vidal-Quadras zelf denkt dat Iran erachter zit, om zijn banden met de Iraanse oppositie.

Vidal-Quadras was betrokken bij de oprichting van de partij VOX, een conservatief-nationalistische afsplitsing van de Partido Popular (PP). Ook was hij Europarlementariër voor de PP.