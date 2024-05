Formerende partijen aan de slag met doorrekening CPB van plannen

PVV, VVD, NSC en BBB hebben vrijdag van het Centraal Planbureau (CPB) de doorrekening ontvangen van de plannen die ze op tafel hebben gelegd tijdens hun onderhandelingen, meldt een woordvoerster van de kabinetsformatie. Nu de financieel-economische gevolgen van de beoogde maatregelen zijn berekend, zullen de formerende partijen knopen moeten gaan doorhakken, zo kondigden de twee informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol onlangs aan.

Het formatieoverleg ligt ruim anderhalve week stil, ook in verband met het reces in de Tweede Kamer. Komende week zullen de vier partijen verdergaan met onderhandelen en dan moet er echt een knoop worden doorgehakt, zeiden de informateurs na hun laatste overleg op 24 april. Die week is dan ook cruciaal, omdat duidelijk zal worden of er een hoofdlijnenakkoord mogelijk is of niet.

Uiterlijk 15 mei moeten de informateurs hun verslag inleveren bij de Tweede Kamer. Daarna volgt een debat.