Man (26) vast om miljoenenoplichting via cryptoplatform

In een onderzoek naar grootschalige oplichting via het gokplatform Zkasino is een 26-jarige man opgepakt. Dat meldt de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. In dat platform hadden mensen wereldwijd meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollar (27,9 miljoen euro) aan cryptovaluta gestoken.

De aanhouding was maandag al, maar is vrijdag pas naar buiten gebracht. Er is onder meer beslag gelegd op 11,4 miljoen euro aan vermogen, zoals onroerend goed, een luxe auto en cryptovaluta.

Het onderzoek begon op 25 april op basis van signalen op X en informatie die FIOD-medewerkers hadden ontvangen. ZKasino presenteerde zich als een gokplatform en casino. Investeerders kregen te horen dat ze hun investeringen binnen dertig dagen terug zouden krijgen. Dat gebeurde echter niet. Volgens de FIOD doet de handelwijze van het platform ook vermoeden dat teruggave van het geld niet de bedoeling was.

De FIOD heeft samen met medewerkers van cryptoplatform Binance samengewerkt, waardoor miljoenen euro’s aan cryptovaluta zijn veiliggesteld. De opsporingsdienst zegt dat er contact is met mensen die opgelicht zijn. “Voor het kunnen retourneren van de ingelegde miljoenen naar de slachtoffers is het technisch noodzakelijk dat de betrokkenen van deze oplichting hun medewerking verlenen”, meldt de FIOD.

Meer arrestaties worden niet uitgesloten.