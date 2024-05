Nieuwe regering Sint-Maarten beëdigd, vragen over lange screening

Op Sint-Maarten is vrijdagochtend (lokale tijd) de nieuwe regering van het eiland beëdigd onder leiding van premier Luc Mercelina. De ministersploeg is nog niet compleet; de screeningsprocedure van twee beoogde ministers is na meer dan twee maanden nog niet afgerond. Regeringspartij PFP eist duidelijkheid hierover.

Eerder liet Mercelina al weten dat de screeningsprocedure veel langer heeft geduurd dan gebruikelijk. Twee beoogde ministers, Raeyhon Peterson (PFP) en Cristopher Emmanuel (NOW), zijn nog niet geïnstalleerd omdat het onderzoek door onder meer het Openbaar Ministerie voor hen nog niet is afgerond.

Peterson was enkele jaren geleden betrokken bij een auto-ongeluk, waarna hij iemand zou hebben geduwd die daarna aangifte deed. Het is niet duidelijk of deze zaak, waarvoor Peterson nooit is veroordeeld, reden is dat hij niet kan worden beëdigd als minister.

Tegen Emmanuel zouden meerdere onderzoeken lopen door het OM, maar ook dat wordt niet officieel bevestigd. Zo laat het kabinet van de gouverneur niets los over het ontbreken van de goedkeuring, alleen dat de twee ministerposten voorlopig door collega’s worden waargenomen en dat screening belangrijk is.

Het is niet ongebruikelijk dat de screeningsprocedure op Sint-Maarten lang duurt. Maar het feit dat nu twee beoogde ministers zonder duidelijke opgave van rekening niet geïnstalleerd kunnen worden, zorgt voor veel vragen en overschaduwt volgens PFP de hele plechtigheid.

In totaal zijn vrijdag vijf ministers geïnstalleerd, en ook een gevolmachtigde minister en een plaatsvervanger. Op 11 januari werden parlementsverkiezingen gehouden op Sint-Maarten. 48 uur later hadden de partijen URSM, PFP, DP en NOW al een samenwerkingsovereenkomst.

De vier partijen hebben allemaal twee zetels, daarmee houden ze de twee resterende partijen in het parlement (National Alliance en UP Party) uit de regering. Het parlement op Sint-Maarten telt vijftien zetels.

Sint-Maarten heeft, sinds het in 2010 een land werd binnen het Koninkrijk, te maken gehad met verschillende corruptieschandalen in de politiek. Leden van alle vier de coalitiepartijen vinden het jammer dat er nu geen duidelijkheid wordt gegeven over de huidige situatie, omdat het roddels in de hand zou werken.