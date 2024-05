Oekraïners en asielzoekers bij dodenherdenkingen

In meerdere plaatsen worden asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen betrokken bij de dodenherdenkingen zaterdag. Ze dragen gedichten voor, zingen liederen of leggen kransen.

Bij de herdenking in de Grote Kerk in Den Haag spelen het Oeral Kozakkenkoor en de Oekraïense folkloristische groep Uzory. In Hattem maakt Nataliia Slobodianiuk muziek bij de herdenking. Ze bespeelt de bandura, een Oekraïense harp. In Gorinchem is een herdenkingsconcert van de Oekraïense pianiste Muza Valiaddinzade. In Hengelo zijn er gedichten van de Oekraïense dichteres Nina Bezkorovaina.

In Hilvarenbeek houden kinderen uit Oekraïne een toespraak bij de herdenking. In Bunschoten leggen gevluchte kinderen uit Oekraïne bloemen, samen met de kinderburgemeester en leerlingen van een basisschool. Ook in het Limburgse Beekdaelen leggen Oekraïense vluchtelingen bloemen.

In Maassluis leggen vluchtelingen uit Syrië, Jemen en Oekraïne, die in de plaats zijn ondergebracht, na de twee minuten stilte een bloemstuk bij het oorlogsmonument. In het Brabantse Veldhoven houdt Umijt Hallijijev een toespraak over veiligheid. De gemeente meldt niet waar hij vandaan komt en omschrijft hem als “een Nederlander met een vluchtelingenachtergrond”.