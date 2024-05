Ontslag dreigt voor 4 politiemensen Amsterdam om WhatsAppgroep

De politie Amsterdam heeft vier medewerkers strafontslag aangezegd omdat ze hebben deelgenomen aan een WhatsAppgroep waar grensoverschrijdende en discriminerende teksten werden gedeeld. Zes anderen uit de groep hangt voorwaardelijk ontslag boven het hoofd plus een ‘leertraject rondom gedrag en integriteit’. Het elfde lid van de groep krijgt een berisping.

De medewerkers hebben twee weken de tijd om te reageren. Daarom zijn de voorgenomen straffen nog niet definitief, aldus de Amsterdamse politie.

“Met hun gedrag hebben deze medewerkers niet alleen het vertrouwen in de politie geschaad, maar ook dat van hun eigen collega’s. Dat doet pijn en vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid als eenheid”, zegt korpschef Frank Paauw. Wat in de appgroepen werd gedeeld was “absoluut niet verenigbaar met het uitoefenen van een functie bij de politie”.

De WhatsApp-conversaties kwamen aan het licht in twee afzonderlijke strafrechtelijke onderzoeken. Daarop volgden disciplinaire onderzoeken naar de groepen en de betrokkenheid van politiemedewerkers. Van de politie-eenheid Amsterdam werd één medewerker vervolgens geschorst, negen anderen werden buiten functie gesteld en één medewerker kreeg aangepast werk.

Bij een van de groepen waren ook een medewerker van het Politiedienstencentrum en een medewerker van de Eenheid Rotterdam betrokken. Ook deze eenheden stelden de medewerkers buiten functie. Zij hebben nu voorwaardelijk strafontslag met proeftijden aangezegd gekregen en moeten ook een leertraject volgen.