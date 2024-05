Rechter verbiedt aangekondigde staking in busvervoer Twente

De rechter heeft de voor komende maandag aangekondigde staking in het busvervoer in de regio Twente verboden. Dat betekent dat de bussen in steden als Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal op 6 mei toch gewoon rijden. Vervoersbedrijf Arriva had een kort geding aangespannen om de staking, die was aangekondigd door vakbond FNV, te voorkomen.

Beide partijen verschenen vrijdag aan het einde van de middag voor de kantonrechter in Utrecht. Na behandeling van de zaak gaf de rechter Arriva en FNV nog de mogelijkheid om er onderling uit te komen, in een gesprek achter gesloten deuren. Al snel bleek dat niet te lukken. Enkele uren later deed de kantonrechter schriftelijk uitspraak.

De buschauffeurs wilden staken uit onvrede over de hoge werkdruk en het uitblijven van de beloofde aanpassingen in hun roosters.