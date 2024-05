Reizigersorganisatie vindt staking bij Arriva in Twente onnodig

Reizigersorganisatie Rover is niet blij met de staking van de buschauffeurs in Twente. Ze noemt het “buitenproportioneel” en “betreurt het dat de reiziger overlast gaat ervaren van een conflict waarvan hij geen deel uitmaakt”.

Om een slepend conflict over de rij- en rusttijden leggen de werknemers van streekvervoerder Arriva in Twente komende maandag het werk neer. Volgens Rover is de staking uitgeroepen door vakbond FNV, maar doet CNV niet mee. Daardoor blijft een deel van de bussen rijden, maar welke uitvallen is niet bekend.

“Reizigers willen natuurlijk ook graag dat de buschauffeur op een fijne manier zijn werk kan doen, we zien dat Arriva ook echt hard gewerkt heeft aan de dienstroosters en hebben er vertrouwen in dat de partijen er wel uitkomen”, zegt directeur Freek Bos van Rover. “Wij vinden deze staking dan ook een onnodig grote impact hebben op de reiziger, die nu vooraf niet weet of de bus wel komt.”

Rover adviseert reizigers in Twente extra vroeg te vertrekken maandag. Ook wil de reizigersorganisatie dat Arriva coulant omgaat met vergoedingen van alternatief vervoer.