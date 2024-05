Man die in vuilniswagen Arnhem terechtkwam is overleden

De man die dinsdagochtend in een vuilniswagen in Arnhem terechtkwam is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer lag mogelijk te slapen in een papiercontainer die werd geleegd aan Het Maisveld. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

De lezing van afvalophaalbedrijf PreZero bevestigt dat. Volgens een verklaring op de website lag het slachtoffer inderdaad te slapen in een rolcontainer en is hij bij het legen daarvan terechtgekomen in de kraakperswagen. “De collega’s op de wagen schakelden direct de hulpdiensten in. Politie, brandweer en ambulance waren snel ter plaatse. Zij wisten de persoon uit de wagen te bevrijden. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen door de traumaheli naar het ziekenhuis gebracht. Helaas hebben we inmiddels vernomen dat het slachtoffer is overleden aan zijn verwondingen.”

De berijders van de vuilniswagen krijgen slachtofferhulp, zegt PreZero.