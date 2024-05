Studentenclubs bezorgd over ontruiming

De Amsterdamse Studentenvakbond ASVA en de Landelijke Studentenvakbond maken zich volgens eigen zeggen “ernstige zorgen over de brute ontruiming van het studentenprotest” dat maandag plaatsvond op een campus van de UvA op Roeterseiland.

De bonden vinden dat de actievoerders “volledig in hun recht” stonden en dat de ontruiming “een voorbeeld van buitenproportioneel geweld van de UvA tegen haar eigen studenten” is. “Het recht op demonstratie is een fundamenteel recht dat koste wat het kost moet worden beschermd”, aldus Ilona Polle, vicevoorzitter van ASVA. “Deze ontruiming was niet alleen een aanval op de integriteit en veiligheid van de Amsterdamse studenten, maar ook een schending van hun democratische rechten.”

Het is volgens de bonden “niet de eerste keer dat de politie met harde hand een studentenprotest beëindigt. Het valt de vakbonden echter op dat de escalatie vaak juist daar begint”. LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen was zelf aanwezig op Roeterseiland, waar volgens haar “het grootste deel van de dag vreedzaam verliep en mensen goed voor elkaar zorgden. De escalatie begon met de inzet van de ME.”