Taakstraf en voorwaardelijke celstraf na mishandeling conducteur

De rechtbank in Alkmaar heeft dinsdag twee mannen van 21 en 23 jaar uit Heiloo en Anna Paulowna veroordeeld tot 93 dagen celstraf, waarvan negentig voorwaardelijk. Daarnaast kregen beiden een werkstraf van 180 uur opgelegd. Het tweetal ging op 13 september vorig jaar in de trein richting Alkmaar bij station Schagen een conducteur te lijf. De NS-beambte werd geslagen, geschopt, gebeten en met een schroevendraaier in zijn hand gestoken. Ook treinreizigers die de man te hulp schoten kregen klappen.

De geweldsuitbarsting vond plaats toen de conducteur ter hoogte van Schagen wilde controleren of de mannen in het bezit waren van een vervoersbewijs. Hij had op dat moment de indruk dat het tweetal hem ontliep. Toen hij ze aansprak, escaleerde het snel. De mannen, die hadden gedronken en onder meer al een medepassagier hadden bespuugd, pleegden daarbij geweld, aldus de officier van justitie. De verdachten vluchtten weg, maar werden kort na het incident in Schagen aangehouden.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden zes maanden gevangenisstraf tegen de mannen, waarvan de helft voorwaardelijk. De officier van justitie stond toen uitgebreid stil bij het toenemende geweld tegen medewerkers in het openbaar vervoer. “Hoelang moet het personeel in de trein dit gedrag nog tolereren? Hoelang moeten we dit als samenleving nog tolereren?”, sprak ze.

De rechtbank sprak van “volstrekt ontoelaatbaar” gedrag en rekende het de mannen daarnaast zwaar aan dat zij gevoelens van angst en onveiligheid bij treinreizigers hebben veroorzaakt, maar kwam mede op basis van de landelijke strafmaat voor openlijk geweld tot een lagere straf dan geëist. Als gevolg van de uitspraak hoeven de twee niet terug de cel in. De drie dagen die zij moeten zitten, brachten ze al door in voorarrest. Aan hun voorwaardelijke straffen koppelde de rechtbank een proeftijd van twee jaar. Gaan de mannen in die periode opnieuw over de schreef, dan moeten zij alsnog drie maanden de cel in.

De twee moeten de betrokken conducteur 2500 euro smartengeld betalen. De NS-medewerker zat als gevolg van het incident 202 dagen ziek thuis. Het was de eerste keer in zijn 25-jarige loopbaan dat hij werd geconfronteerd met geweld. Behalve het lichamelijke letsel door een zenuwbeschadiging in zijn hand kampte hij met ernstige psychische klachten. Vorige maand hervatte hij zijn werkzaamheden.