NVJ roept demonstranten UvA op van journalisten af te blijven

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) roept de demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) met klem op journalisten onbelemmerd hun werk te laten doen. Volgens de vakbond hebben meerdere journalisten bij de pro-Palestijnse protesten te maken gekregen met “intimidatie, bedreigingen en zelfs fysiek geweld”.

“Van journalisten blijf je af”, zegt NVJ-bestuurslid Sander ’t Sas over het belagen van verslaggevers. “Zij moeten onbelemmerd verslag kunnen doen van demonstraties. De intimidaties, het geduw en geschreeuw zijn onacceptabel.”

De demonstranten willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instituten verbreekt. Maandag zetten betogers tenten op bij de campus van de UvA op het Roeterseiland in Amsterdam. De de campus werd in de nacht naar dinsdag ontruimd door de politie, nadat de universiteit aangifte deed van erfvredebreuk. Sinds dinsdag bezetten demonstranten het Binnengasthuisterrein, een ander complex van de UvA in het centrum. Een aantal actievoerders heeft daar de nacht daar doorgebracht.

De NVJ stelt dat persvrijheid gekoesterd moet worden en dat in de Gaza-oorlog inmiddels ruim honderd journalisten zijn omgekomen. Ook zijn er zorgen over het op zwart zetten van televisiezender Al Jazeera door de Israëlische regering. “Juist daarom is het onaanvaardbaar dat de pers in Nederland door demonstranten wordt geïntimideerd en zelfs wordt gemolesteerd.”

De Telegraaf gaf eerder aan een melding bij PersVeilig te doen nadat twee werknemers van de krant maandag belaagd werden door pro-Palestijnse demonstranten. Een verslaggever en cameraman die bij het protest aan het werk waren voor De Telegraaf voelden zich niet veilig en zijn daarop weggegaan, meldde hoofdredacteur Kamran Ullah.