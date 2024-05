Slachtofferhulp: jaarlijks 100.000 jongeren online misbruikt

Meer dan 100.000 jongeren krijgen jaarlijks te maken met online seksueel misbruik. Dat zegt Fonds Slachtofferhulp. De uitspraak in de grootste sextortionzaak van het land geeft de slachtoffers “de erkenning die zij nodig hebben”, reageert een woordvoerster van de organisatie.

Gianni de W. is woensdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot 6,5 jaar cel en tbs met voorwaarden voor het acht jaar lang seksueel afpersen van veelal minderjarige meisjes. Veel van zijn slachtoffers woonden de uitspraak bij.

Via sociale media dwong de man de meisjes om naaktfoto’s en -video’s van zichzelf te sturen. Hij dreigde deze te verspreiden als ze er niet nog meer zouden sturen. Deze praktijk staat bekend als sextortion. Volgens de woordvoerster van Fonds Slachtofferhulp is online seksueel misbruik een ontzettend groot probleem. “Dat blijkt ook uit de vele verhalen die we ontvangen op ons platform WTFFF!?, een platform dat is ontwikkeld voor jongeren die online seksueel misbruik meemaakten.”

De rechtszaak in Breda trok veel mediabelangstelling. De rechtbankvoorzitter zei te hopen dat media ook aandacht zullen besteden aan het grote maatschappelijk probleem achter sextortion: “Internet en social media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Met één muisklik of tik op de smartphone kan iemand die kwade bedoelingen heeft ongemerkt in de digitale wereld van kinderen en jongeren tevoorschijn komen.” De zaak van De W. is daar volgens de rechtbank een schrijnend voorbeeld van.