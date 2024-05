Joost Klein door naar finale Eurovisie Songfestival

De Nederlandse Joost Klein is zoals verwacht door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö. Ook Israël heeft zich, ondanks de ophef over de deelname, geplaatst voor de finale. Daarnaast zijn ook landen als Letland, Oostenrijk en Noorwegen door.

Nadat bekend was geworden dat de Israëlische deelneemster Eden Golan genoeg stemmen had gekregen, klonk er licht gejoel in de zaal. Al maanden is er door de oorlog in Gaza ophef over het feit dat Israël mag meedoen. Organisator Eurovision Broadcasting Union (EBU) gaf in antwoord op de commotie meermaals aan dat het songfestival een “niet-politiek” evenement is.

De andere landen die zich donderdagavond hebben geplaatst voor de finale zijn: Griekenland, Estland, Georgië en Armenië. Na de eerste halve finale op dinsdag gingen Kroatië, Oekraïne, Ierland, Servië, Portugal, Slovenië, Litouwen, Finland, Cyprus en Luxemburg door.

De finale is zaterdag. Gastland Zweden en de zogenoemde Big Five (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) waren al verzekerd van een finaleplaats.