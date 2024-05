ME voert charge uit bij protest op Spui in Amsterdam

De mobiele eenheid (ME) heeft donderdagavond een kleine charge uitgevoerd op het Spui in Amsterdam toen een groepje demonstranten de doorgang van een politievoertuig verhinderde. Daarbij deelden politiemensen enkele rake klappen uit aan betogers, zo is te zien op beelden van de Amsterdamse zender AT5. Er waren ook andere korte confrontaties tussen de ME en de demonstranten.

De situatie lijkt gespannen. Volgens een fotograaf van het ANP bloedde een van de betogers nadat ze op haar hoofd was geslagen. Een deel van de demonstranten ging zitten op het wegdek van het Spui. Enkele betogers betraden de trappen van het Maagdenhuis, maar zijn daar weer van afgehaald. Dit is een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De ME heeft zich opgesteld tegenover de betogers.

Op X schrijft de Amsterdamse politie dat inzet van de politie noodzakelijk is om de orde te herstellen.

Een paar duizend mensen demonstreren sinds het begin van donderdagavond in het centrum van de hoofdstad. De betoging begon bij de Roeterseilandcampus van de UvA. Daarna liepen de demonstranten in een mars door de stad.

De pro-Palestijnse actiegroep Amsterdam Student Encampment riep op tot deze demonstratie tegen het “besluit van de universiteit om hun eigen studenten wreed te behandelen”.