Gedetineerde gewond door brand gevangenis Veenhuizen

Een gevangene is vrijdagochtend gewond geraakt nadat brand was uitgebroken in een gevangeniscel in het Drentse Veenhuizen. Dat bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio na berichtgeving van RTV Drenthe.

De gedetineerde werd uit de brandende cel gehaald en gecontroleerd in een ambulance. De woordvoerder kan niet zeggen hoe de gevangene eraan toe is. Er hoefden geen andere gevangenen van de locatie Norgerhaven geëvacueerd te worden.

De brand begon rond 06.20 uur, het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.