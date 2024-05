Gesprekken over vorming kabinet gaan zaterdag verder

De onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet gaan zaterdag verder. Na opnieuw een lange onderhandelingsdag gingen de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB vrijdagavond rond 21.15 uur uit elkaar. Woensdag 15 mei moeten de informateurs hun verslag af hebben.

Volgens BBB-leider Caroline van der Plas verliepen de gesprekken goed, maar ze weet niet of de onderhandelende partijen er zaterdag uitkomen. Over waar eventuele pijnpunten nog lagen, wilde ze na afloop van de onderhandelingen niets zeggen. NSC-leider Pieter Omtzigt gaf na afloop aan dat vrijdag onder meer over de wooncrisis is gesproken, een onderwerp waar nu eenmaal meer tijd voor nodig is.

Naast Omtzigt waren nog vier NSC-Kamerleden aanwezig bij de onderhandelingen. Financieel specialist Eddy van Hijum nam plaats aan de “financiële zijtafel”, gaf Omtzigt aan. Financiën is nog steeds een van de grootste thema’s, gaf informateur Elbert Dijkgraaf vrijdagavond aan.

Omtzigt is net als Van der Plas positief gestemd over het slagen van de onderhandelingen. “Kijk, als ik dacht dat het niet zou kunnen lukken, dan was er ergens wel een keer een punt gezet.”

PVV-leider Geert Wilders en VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz stonden geen journalisten te woord.

Zaterdagochtend om 10.00 uur schuiven de partijleiders weer aan bij de informateurs. De verwachting is volgens Omtzigt (NSC) dat de onderhandelingen ook zaterdag nog tot in de avond zullen doorgaan.