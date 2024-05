Halsema spreekt van ‘sombere week’ bij debat UvA-demonstraties

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt het een “sombere week” in het spoeddebat over de demonstraties bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de politie-inzet. “Het is voor het eerst dat wij hardhandig moesten optreden”, aldus de burgemeester, waarbij ze het heeft over pro-Palestijnse demonstraties die de afgelopen maanden plaatsvonden. “Geweld was deze week helaas onvermijdelijk.”

De burgemeester schreef eerder vrijdag aan de gemeenteraad namens de veiligheidsdriehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie dat de ME “niet zomaar was ingezet”. Ook schreef ze dat de sfeer bij de demonstraties omsloeg door “niet-studenten” die vooral de confrontatie aangingen, gezichtsbedekkende kleding droegen en stenen uit de stoep haalden.

Ze geeft aan dat bij de ontruimingen bij de Roeterseilandcampus en het Binnengasthuisterrein de politie meerdere malen heeft opgeroepen om te vertrekken voordat werd overgegaan tot geweld. De driehoek is er “niet blij mee” dat de ontruiming van het tentenkamp op Roeterseiland in de nacht gebeurde. Maar volgens de burgemeester was dat toch het meest geschikte moment omdat in de nacht relatief weinig mensen in het kamp waren. “Er lag een aangifte, barricades zijn strafbaar, daarom moest men vertrekken.” Daarbij noemt ze politiegeweld “altijd lelijk en soms onvermijdelijk”.