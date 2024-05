Informateurs: tot 15 mei nodig voor formatiegesprekken

Eerder dan aanstaande woensdag komt er geen verslag over de formatie, zeggen informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. Een eventueel akkoord tussen de vier formerende partijen zal ook pas woensdag komen, áls dat de uitkomst van deze ronde is. “Er wordt wel tot 15 mei gesproken, maar het hangt er een beetje af van welke vorm en in welke intensiteit”, aldus Van Zwol.

Hij wijst erop dat PVV, VVD, NSC en BBB ook nog terug zullen moeten naar hun fracties als er een akkoord komt. “Dat moet ook allemaal nog in deze tijdspanne.” Eerder deze week zei onder anderen Caroline van der Plas (BBB) dat een akkoord erg dichtbij was, en mogelijk al eerder te verwachten is. Maar de informateurs geven dus aan de tijd tot aan hun deadline te gaan benutten.

Maar na 15 mei middernacht is hun opdracht ook echt over, aldus het informateursduo. De dag erna hebben ze andere afspraken, aldus Van Zwol grijnzend.