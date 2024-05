Insprekers debat Amsterdam: op UvA was sprake van politiegeweld

Bij de demonstraties op de UvA was sprake van politiegeweld en dat mag nooit worden ingezet tegen vredevolle demonstranten. Dat laten insprekers weten bij het spoeddebat over de pro-Palestijnse demonstraties bij de UvA vrijdag. “Iedereen loopt gevaar als er met knuppels wordt geslagen”, zei Sophie Schwartz, ook wel bekend als zangeres Sophie Straat.

Schwartz voelde een “saamhorig gevoel van broederschap” bij de demonstraties van afgelopen week. “Totdat de politie ingreep”, zei ze. Inspreker Dylan Bakker, lid van partij Amsterdam Bij1, zei met “afschuw te hebben gekeken naar extreem geweld”. “Het blijft van belang om te benoemen dat kritiek op de staat Israël, iets anders is dan antisemitisme.”

Rébecca Franco, werkzaam op de UvA, hield een emotioneel betoog. “Had nooit gedacht dat ik politiegeweld tegen studenten en mijn collega’s had moeten documenteren, maar dat is waar ik vanmorgen mee bezig was.” Ze zei met “huivering te hebben gekeken” naar de bulldozers, ME en politiehonden op de campus van de UvA. “Er hoort geen politie op de campus.”

Na elke inspraak volgde applaus vanuit de publieke tribune, die behoorlijk vol zit. Eerder verzocht voorzitter Kris van der Veen publiek op om hun emoties “niet de vrije loop te laten”.

Bij het debat van de commissie Algemene Zaken zijn naast burgemeester Femke Halsema ook hoofdofficier van justitie Jeroen Steenbrink en politiechef Frank Paauw aanwezig.