NPO 3FM lobbyt met vliegtuigjes in Polen en VK voor Joost Klein

Radiozender NPO 3FM heeft vliegtuigjes boven Polen, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk laten vliegen die de tekst ” achter zich aan trokken. Ook reed er door Malmö een wagen door de stad met daarop dezelfde tekst. De beelden werden op sociale media gedeeld. Ook Joost Klein zelf deelde de beelden op Instagram.

Het bleek een initiatief van 3FM-dj Wijnand Speelman, maakte hij vrijdag bekend in de ochtendshow. “Bij 3FM zijn we zo ongelooflijk trots op Joost. We willen hem op iedere mogelijke manier supporten in zijn songfestivaldroom”, aldus de 3FM-dj. “Met het ochtendshowteam hebben we nagedacht hoe we heel Europa kunnen mobiliseren om op Joost te stemmen tijdens het Eurovisie Songfestival. In het diepste geheim hebben we vliegtuigjes geregeld die op verschillende plekken in Europa zijn gaan vliegen. Het zou fantastisch zijn als we daarmee iets kunnen bijdragen aan het aantal stemmen op Joost tijdens de finale van het songfestival.”

Joost Klein is zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival als vijfde aan de beurt. De Nederlandse inzending moet aantreden na openers Zweden, Oekraïne, Duitsland en Luxemburg en pal voor de veelbesproken inzending van Israël. Favorieten Zwitserland, Kroatië en Frankrijk zitten juist in het slot van de finale.