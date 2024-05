Onderzoek naar incident met Joost Klein op songfestival

De Nederlandse songfestivalinzending Joost Klein repeteert voorlopig niet voor de finale. De European Broadcasting Union (EBU) doet onderzoek naar een “incident” rond de Fries, staat in een verklaring van de omroepenkoepel.

“We onderzoeken momenteel een incident rond de Nederlandse inzending. Klein zal voorlopig niet repeteren”, staat in de verklaring. De EBU geeft verder geen commentaar.

De Nederlander zou als vijfde zijn act repeteren, maar hij werd tijdens de eerste zogeheten dress rehearsal, waarin de hele show wordt doorgelopen, zonder uitleg overgeslagen. De verdere startvolgorde is hetzelfde gebleven.

Klein is wel in de arena. Aan het begin van de show was hij te zien toen alle deelnemende landen werden voorgesteld.

De beslissing om Klein niet te laten optreden, lijkt laat te zijn genomen. In de arena was te zien dat technici op het punt stonden de props die de artiest op het podium gebruikt, klaar te zetten.

Het Nederlandse kamp is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.