Ruim 100 betogers buiten bij spoeddebat over protesten Amsterdam

Ruim honderd demonstranten hebben zich vrijdagmiddag buiten bij de Amsterdamse Stopera verzameld. Daar is een spoeddebat bezig van de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad over de pro-Palestijnse demonstraties van de afgelopen dagen bij de Universiteit van Amsterdam. Ook burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie Jeroen Steenbrink en politiechef Frank Paauw zijn daarbij aanwezig.

De betogers dragen borden bij zich met teksten als ‘Protests more upsetting than genocide?’. Ook worden er leuzen gescandeerd. Demonstranten roepen onder meer “Every time the media lies, another child in Gaza dies”. Er is ook politie aanwezig.