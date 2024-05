Spoeddebat in Amsterdamse raadscommissie over UvA-protesten

In de gemeenteraad van Amsterdam wordt vrijdag gesproken over de pro-Palestijnse protesten in de hoofdstad deze week en over het optreden van de politie. Ook burgemeester Femke Halsema is aanwezig bij de vergadering van de commissie Algemene Zaken, die op verzoek van alle fracties is ingelast. Het spoeddebat begint om 13.00 uur. Het is niet gebruikelijk dat de Amsterdamse raad op een vrijdag bijeenkomt.

De demonstraties waarover het spoeddebat gaat, begonnen afgelopen maandagmiddag, toen een groep betogers tenten opzette op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Met hun protest wilden de demonstranten afdwingen dat de universiteit alle banden met Israëlische organisaties verbreekt.

Dinsdag en woensdag waren er ook protesten op het Binnengasthuisterrein, een andere locatie van de UvA. Daar brachten betogers de nacht van dinsdag op woensdag door achter door hen opgeworpen barricades. De politie maakte later op woensdag met harde hand een einde aan het protest, nadat de demonstranten geen gehoor hadden gegeven aan oproepen om te vertrekken. Enkele tientallen betogers werden aangehouden. Volgens de politie raakten vijf agenten gewond bij de ontruiming. Zo kreeg een van hen ammoniak in zijn oog.

Een gesprek dat woensdag plaatsvond tussen een deel van de betogers en het bestuur van de UvA leverde geen concrete afspraken op. Donderdag was er opnieuw een protest. Op de Roeterseilandcampus kwamen aan het begin van de avond een paar duizend mensen bijeen. Zij liepen later in een mars door de stad, die eindigde op de Spuistraat. Daar voerde de ME meerdere kleine charges uit. De politie hield drie mensen aan.