Timmermans wil dat EU Israël unaniem wapens ontzegt

Partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) vindt dat de Europese Unie Israël sancties moet opleggen, als dat land Rafah binnenvalt. Daarbij denkt hij onder meer aan het stopzetten van wapenleveranties, die het land in en boven Gaza kan inzetten. “Het zou goed zijn als de Europese Unie dat unaniem zou verklaren”, zei Timmermans vrijdag bij Nieuws en co op Radio1.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu moet “echt een signaal krijgen”, zei Timmermans.

De partijleider vindt dat demissionair premier Mark Rutte de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, moet vragen een extra top te beleggen om sancties te bespreken. Daarmee moet niet worden gewacht tot Israël Rafah in Gaza aanvalt. “Dan ben je te laat”, zegt Timmermans.

“Rutte heeft gezegd dat het een gamechanger zou zijn, laat dat maar zien.”

In een debat met de Tweede Kamer eind maart zei Rutte dat een grootschalige grondoperatie van Israël in Rafah voor Nederland een “gamechanger” zou zijn. Dan worden sancties tegen Israël niet meer uitgesloten.

Israël dreigt al geruime tijd Rafah (Gaza) binnen te vallen. De internationale gemeenschap heeft Israël al meerdere malen opgeroepen dat niet te doen. Ook Nederland heeft dat bij verschillende gelegenheden gedaan. De Israëlische krijgsmacht (IDF) is al bezig met invallen in het oosten van Rafah, maar dit betreft (nog) niet de door Israël aangekondigde militaire operatie.

Israël heeft dinsdag opgeroepen tot de evacuatie van Oost-Rafah. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) schatte eerder vrijdag in dat ongeveer 110.000 mensen Rafah hebben verlaten. De VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF heeft vrijdag opgeroepen tot het toelaten van humanitaire hulp en brandstof tot de Gazastrook. Brandstof komt via Rafah Gaza binnen, maar die grensovergang is sinds dinsdag gesloten.