Bijna 8000 bezoekers voor Europaparty zonder Nikkie en Joost

Het grote songfestivalfeest Europaparty in het centrum van Leeuwarden trok zaterdagavond op het drukste punt ongeveer 5500 bezoekers. Dit meldt een woordvoerster van de organisatie.

“Over de gehele avond gezien tikken we waarschijnlijk wel de 8000 aan”, zegt ze. De organisatie had ook rekening gehouden met deze bezoekersaantallen.

De bezoekers kijken op een groot scherm de uitzending van het Eurovisie Songfestival en zien op de toren Oldehove projecties met teksten van en over Joost Klein, die is gediskwalificeerd. Het hoogtepunt van de avond had de komst van songfestivalpresentatrice Nikkie de Jager moeten zijn. Zij zou om 00.20 uur vanaf het vipdek op het dak van cultureel centrum Obe de punten bekendmaken voor Nederland, met de scheve toren van Leeuwarden op de achtergrond.

Vlak voor de finale werd bekend dat ze ervan afzag. “Nu AVROTROS niet langer onderdeel is van de finale van het Eurovisie Songfestival, voelen we ons niet geroepen om live punten uit te delen”, liet de omroep weten. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden zei begrip te hebben voor dit besluit van de omroep, al noemde hij het ontzettend jammer en treurig. De plek waar de songfestivalpresentatrice van 2021 de Europese kijkers zou toespreken is al helemaal afgebroken.