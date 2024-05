Cornald Maas: incident stelde weinig voor, geen link met Israël

Het incident waarvoor Joost Klein is gediskwalificeerd “stelt nauwelijks iets voor”. Dat stelt Cornald Maas, die lid is van de Nederlandse selectiecommissie, zaterdag in een korte reactie op X. “Daarover later meer”, aldus Maas.

De songfestivalexpert beklemtoont ook dat het incident “helemaal niets met Israël of Israëlische delegatie te maken heeft”. Deze geruchten gingen op sociale media. De aanwezigheid van Israël op het songfestival leidt al dagen tot protesten en onrust in Malmö.

Maas noemt de hele situatie “de hel voor verbinder Joost Klein & zijn team”. Hij stelt in het Engels nog: “long live the future of Eurovision – not. With this @EBU_HQ anything can happen in the future.”

AVROTROS stelde de diskwalificatie van Joost Klein voor de finale van het Eurovisie Songfestival “disproportioneel” te vinden. Het is onduidelijk wat de omroep nu gaat doen. “We komen er later inhoudelijk op terug”, aldus de omroep.