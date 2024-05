EBU blijft ondanks demonstraties achter deelname Israël staan

De European Broadcasting Union (EBU) blijft ondanks de vele demonstraties achter de keuze staan om Israël te laten deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. “Ik kan niet terugkijken en zeggen dat de EBU de verkeerde beslissing heeft genomen”, zegt directeur-generaal Noel Curran tegen de Zweedse omroep SVT. Volgens Curran heeft de Israëlische omroep “geen regels” overtreden die gelden voor deelnemers.

Bij de locatie van het songfestival in het Zweedse Malmö en door de stad heen wordt al dagen gedemonstreerd tegen de deelname van Israël om de oorlog in Gaza. Er is extra politie ingezet en ook de deelneemster Eden Golan wordt streng beveiligd.

Curran maakt zich geen zorgen over de veiligheid, zegt hij. “Vergelijkingen tussen oorlogen en conflicten zijn complex en als apolitieke mediaorganisatie is het niet aan ons om die te maken”, aldus Curran. “Het Eurovisie Songfestival is een niet-politiek muziekevenement en een wedstrijd tussen publieke omroepen die lid zijn van de EBU. Het is geen wedstrijd tussen regeringen.”