EU-families PvdA en GL sluiten coalitie met radicaal rechts uit

De Europese Socialisten en Democraten en de Europese Groenen gaan in Brussel hoe dan ook niet samenwerken met radicaal-rechtse partijen, zoals de Europese Conservatieven (ECR) en Hervormers en de groep Identiteit en Democratie (ID), waartoe ook de PVV behoort.

“Wij zullen nooit samenwerken of een coalitie vormen met radicaal rechts”, beloven de twee linkse Europese stromingen zaterdag in Rotterdam. Ook in het Europees Parlement sluiten ze samenwerking “nu en in de toekomst” uit. Volgens een woordvoerder betekent dit ook dat de sociaaldemocraten en groenen geen steun geven aan een voorzitter van de Europese Commissie of een ‘regeerprogramma’ van de Commissie “als daar ook naar steun van de ECR of ID-fractie gezocht wordt”.

Met de opkomst van uiterst rechts staan de democratische waarden overal in Europa onder druk, vinden de linkse Brusselse politici. “En waar radicaal-rechts in de regering zit, staan stakingsrechten, rechten van werkenden, persvrijheid, rechtsstatelijkheid, vrouwen- en LHBTI-rechten op het spel.”

Er zit dan ook wat de socialisten en sociaaldemocraten en de groenen betreft geen speelruimte, en samenwerking kan niet. Wat dit uitsluiten precies betekent voor de vorming van een coalitie in het Europees Parlement, zal vooral afhangen van de verkiezingsuitslag. De Europese Commissie leunt op een coalitie in het Europees Parlement, maar kan ook elders een meerderheid zoeken voor voorstellen.

De nu zittende Commissie leunde afgelopen vijf jaar op de steun van de grote middenpartijen bestaande uit christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen, maar volgens opiniepeilers schiet zo’n coalitie na de verkiezingen mogelijk tekort. De christendemocratische fractie EVP sluit niet uit dat zij met sommige uiterst rechtse partijen zou kunnen samenwerken.