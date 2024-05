Extra hekken geplaatst bij hotel songfestival in Malmö

Voor het Clarion Hotel Malmö Live, waar zeventien delegaties van het Eurovisie Songfestival verblijven, zijn zaterdag aan het begin van de middag extra hekken neergezet. Voor het hotel hebben zich tientallen Nederlandse en internationale journalisten verzameld.

Er staan veel cameraploegen voor het hotel. In het gebouw verblijft ook de Nederlandse delegatie met zanger Joost Klein. Voor zover bekend, is de zanger nog steeds in het hotel aanwezig. Klein is wereldnieuws omdat hij als eerste deelnemer ooit tijdens de wedstrijd is gediskwalificeerd. De reden is een aanklacht tegen hem voor bedreiging.

Het hotel is zwaar beveiligd. De beveiliging is zichtbaar zwaarder dan bij vorige edities van het songfestival. Het is niet mogelijk de lobby te betreden zonder een officieel pasje van de organisatie van het evenement. Bezoekers moeten door een detectiepoortje en tassen worden doorzocht.

Ook staan er zeker tien agenten met zware wapens voor de deur van het hotel.