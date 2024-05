Extra uitzendingen NOS Journaal en Boulevard vanwege Joost Klein

De NOS heeft om 12.00 uur een extra NOS Journaal ingelast. Dit in verband met de ontwikkelingen rond Joost Klein op het Eurovisie Songfestival in Malmö. De uitzending is op NPO 1.

RTL Boulevard maakt zaterdagmiddag ook een extra uitzending, laat RTL weten. “RTL Boulevard gaat om 16 uur live op RTL 4 over de situatie rond Joost Klein”, aldus de woordvoerder van de zender. “Na 18 uur pakken RTL Nieuws en Editie NL en de reguliere Boulevard het verder op.”

Hoofdredacteur Marc Veeningen van Hart van Nederland laat weten dat “we doorlopend online verslag doen. En als de actualiteit rond Joost daarom vraagt, gaan we ook op zender.” Dit is zaterdagochtend al even gebeurd, voegt Veeningen daaraan toe.