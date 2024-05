Groot songfestivalfeest in Leeuwarden gaat hoe dan ook door

Het evenement dat zaterdagavond in Leeuwarden wordt gehouden rond de finale van het Eurovisie Songfestival gaat hoe dan ook door, ook als Joost Klein gediskwalificeerd wordt. Dit laat de organisator van het evenement weten. Op de zogenoemde ‘Europaparty’ op het plein Oldehoofsterkerkhof wordt de finale live uitgezonden en treden vrienden van Joost Klein op. Ook laat Nikkie de Jager vanaf daar de puntentelling namens Nederland weten.

“Er is geen reden om het af te blazen”, aldus de organisator. “Het allermooiste zou zijn als Joost wel gewoon op het podium staat vanavond, maar we maken er hoe dan ook een mooi feest van.”

Leeuwarden is de geboorteplaats van Joost Klein. Het feest is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Leeuwarden, de provincie Friesland, poppodium Neushoorn, Omrop Fryslân en presentator Sipke Jan Bousema.

De deelname van Klein aan de finale van het Eurovisie Songfestival zaterdagavond is onzeker. De Zweedse politie doet onderzoek naar een aanklacht die tegen de artiest is ingediend. Het gaat om een vermeende bedreiging van een medewerker van het songfestival. Het onderzoek is zaterdag doorverwezen naar het Openbaar Ministerie. Het is nog onduidelijk wanneer bekend wordt of Klein zaterdagavond op het podium staat in de Mälmo Arena.