Honderden herdenken op de Dam Palestijnse dag van ‘catastrofe’

Op de Dam in Amsterdam hebben zich enkele honderden mensen verzameld voor de herdenking van 76 jaar Nakba, ofwel de catastrofe. Op deze dag wordt herdacht dat in 1948 na het ontstaan van de staat Israël honderdduizenden Palestijnen werden verdreven of op de vlucht sloegen.

De demonstratie begon om 13.00 uur met enkele sprekers op een podium, ook was er een kort moment van stilte. Vanaf 14.00 uur lopen deelnemers een korte mars door de stad. De politie houdt toezicht en is aanwezig op en rondom de Dam. Veel bezoekers hebben Palestijnse vlaggen of dragen de kenmerkende zwart-witgeblokte sjaal.

De demonstratie wordt ondersteund door zestig organisaties en actiegroepen, zoals Students for Palestine, de Palestijnse Gemeenschap Nederland, Kick Out Zwarte Piet en verschillende lokale afdelingen van de politieke partij BIJ1.

Afgelopen week waren er al meerdere pro-Palestijnse protesten in Amsterdam, onder meer bij gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. De betogers willen onder meer dat de universiteit alle banden verbreekt met Israëlische organisaties.