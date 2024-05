Ierse songfestivalinzending mist laatste finalerepetitie

De Ierse songfestivalinzending Bambie Thug heeft zaterdag de laatste finalerepetitie van het Eurovisie Songfestival gemist. De artiest spreekt op sociale media van een “situatie” bij de vlaggenparade, de traditionele opening van het evenement.

De Zwitserse en Griekse inzending waren ook niet bij de vlaggenparade. Bambie Thug zegt dat het ging om een situatie die meteen onder de aandacht moest worden gebracht bij de European Broadcasting Union (EBU).

“Ze hebben het serieus genomen en we zijn in gesprek over welke maatregelen er moeten worden genomen. Dit betekent dat ik niet bij de repetitie was”, legt Thug uit. Hen vindt het vervelend voor de fans in de zaal. “Ik hoop dat ik jullie vanavond zie.”

Het is niet bekend of de betreffende situatie iets te maken heeft met de diskwalificatie van Joost Klein. De Nederlandse deelnemer is zaterdag gediskwalificeerd. Hij mag niet meedoen omdat er een aanklacht bij de politie ligt voor bedreiging. AVROTROS en NPO noemen het besluit “disproportioneel”. Volgens selectiecommissielid Cornald Maas stelde het incident “nauwelijks iets voor”.