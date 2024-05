Informateurs zijn ‘iets optimistischer’ geworden

Informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf zijn “iets optimistischer” over de kans van slagen van hun poging een rechts kabinet te smeden dan een dag eerder. Dat liet het tweetal weten na afloop van de onderhandelingen op zaterdag.

Toch durven de informateurs nog niet met zekerheid te zeggen of PVV, VVD, NSC en BBB eruit gaan komen. Zij benadrukken dat er voortgang is geboekt, maar dat er pas een akkoord is als de partijen het overal over eens zijn. Met name over de financiën moeten nog beslissingen vallen, en uitgerekend dat vraagstuk is nauw verweven met veel andere onderwerpen.

Het risico op “bedrijfsongevallen” blijft dan ook bestaan, ook in de laatste dagen voordat woensdag de door de Tweede Kamer gestelde deadline verstrijkt. “Daar hoop je niet op”, zegt Dijkgraaf. “Dat zou ook helemaal niet goed zijn voor Nederland, met alle uitdagingen die er zijn.”

De onderhandelingen gaan maandag verder, en zullen mogelijk nog tot en met dinsdag duren. Beide informateurs zeggen na 15 mei niet meer beschikbaar te zijn voor de rol, en ook niet als formateur die de uiteindelijke regeringsploeg samenstelt.