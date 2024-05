Israëlische deelneemster ook bij songfestivalfinale uitgejoeld

De Israëlische zangeres Eden Golan is zaterdagavond ook tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival uitgejoeld. Vanuit het perscentrum was duidelijk gefluit en hard boegeroep te horen. In de uitzending kwam dat minder door, omdat er een bandje met applaus loopt.

Met name in het begin van het nummer en aan het einde als Golan een stuk in het Hebreeuws zingt, werd er heftig gereageerd.

Ook tijdens de tweede halve finale en repetities was er rumoer tijdens optredens van Golan. Tijdens de finale leek ze zich daar niets van aan te trekken en zong ze Hurricane gewoon door.

De deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival veroorzaakt al maanden ophef om de oorlog in Gaza. Zo wordt er al dagen gedemonstreerd rond de songfestivallocatie en op andere plekken in de Zweedse stad Malmö.