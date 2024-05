Joost Klein niet bij Europaparty in Leeuwarden zaterdagavond

Joost Klein is zaterdagavond niet bij de Europaparty in Leeuwarden. Dat meldt de organisatie van het feest. Het feest gaat ondanks de diskwalificatie van Joost Klein wel gewoon door.

Eerder nodigde de organisatie de Friese Joost Klein uit om op te treden in Leeuwarden. “We hebben Joost gevraagd of hij naar Leeuwarden wil komen”, zei organisator Sipke Jan Bousema. “Hij zal hier met liefde worden overladen. We staan achter hem, ook nu hij niet mag meedoen aan de finale.”

Nikkie de Jager doet tijdens de finale de puntentelling namens Nederland.