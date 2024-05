Joost Klein stijgt sinds onderzoek weer bij bookmakers

Joost Klein en Nederland zijn sinds de bekendmaking van het onderzoek naar de zanger weer gestegen bij de bookmakers. Nederland is nu opgeklommen naar de zevende plek in het lijstje waarin de wedkantoren voorspellen wie de grootste kans maakt om het liedjesfestijn te winnen.

Klein mocht vrijdagavond vanwege het onderzoek niet meedoen aan de generale repetitie in Malmö. In plaats daarvan werd een opname getoond van de halve finale, van donderdag. Het publiek zong en klapte hard en enthousiast mee.

Martin Österdahl, executive supervisor van het Eurovisie Songfestival, werd daarentegen uitgejouwd door het aanwezige publiek. Hoogstwaarschijnlijk hielden de aanwezigen hem verantwoordelijk voor de afwezigheid van Joost Klein en aanwezigheid van de Israëlische zangeres Eden Golan. De aanwezigheid van Israël is omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De afgelopen weken waren er in de Zweedse stad veel pro-Palestijnse demonstraties.

In de finale staan zaterdagavond – als Joost Klein mee mag doen – 26 acts. De grote favorieten van de avond zijn volgens de bookmakers Kroatië, Israël en Zwitserland.