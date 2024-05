Joost Klein zou medewerker songfestival bedreigd hebben

De Zweedse politie doet onderzoek naar een aanklacht die is ingediend tegen zanger Joost Klein vanwege een vermeende bedreiging. Dat heeft de politie in Zweden zaterdag aan het ANP gemeld. Het incident zou zich donderdagavond hebben voorgedaan in de Malmö Arena. De indiener van de klacht is een medewerker van het Eurovisie Songfestival.

De politie heeft Klein, de indiener van de klacht en een aantal getuigen gehoord. Het onderzoek is zaterdag doorverwezen naar het Openbaar Ministerie. Dat gaat zich nu buigen over de zaak. Volgens een woordvoerder van de politie kan dit onderzoek “weken gaan duren”. Het is onduidelijk wat de gevolgen van dit onderzoek zijn voor het optreden van Joost Klein tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival.

De EBU, die het songfestival organiseert, liet weten onderzoek te doen naar het “incident”, zoals de organisatie het omschrijft. Klein mocht vrijdagavond niet meedoen aan de generale repetitie voor de finale. Het is onduidelijk of hij zaterdagavond wel mag optreden.

NPO-baas Frederieke Leeflang is ondertussen in Malmö. Haar bezoek was al gepland voordat de affaire rond Klein zich aandiende. Maar zij heeft zaterdagochtend wel spoedoverleg met EBU en AVROTROS. Een woordvoerder van de NPO kan niet zeggen wat exact de inzet van het gesprek is.