Kort onrustig aan de rand Museumplein na pro-Palestijnse mars

Na afloop van de pro-Palestijnse mars was het zaterdag kort onrustig aan de rand van het Museumplein. Na twee knallen van mogelijk vuurwerk ontstond onrust in een groep demonstranten. Een aantal van hen zette de achtervolging in op verschillende mannen. Twee van hen zijn daarna afgevoerd door de politie.

Een derde is verzorgd aan de rand van het plein op de hoek van de Honthorststraat. Hij werd onder luid gejoel van een groep demonstranten gewond afgevoerd in een ambulance.

Zaterdag werd ter herdenking van 76 jaar Nakba, ofwel catastrofe, een mars gelopen door het centrum van Amsterdam vanaf de Dam naar het Museumplein.