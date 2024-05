Nederlandse delegatie en AVROTROS blijven stil over affaire Klein

De Nederlandse delegatie van het Eurovisie Songfestival en omroep AVROTROS hebben zaterdag rond het middaguur nog steeds niets gemeld over de zaak-Joost Klein. Woordvoerders geven ondanks herhaalde verzoeken geen reactie.

Het is nog niet duidelijk of Joost Klein zaterdagavond mee mag doen aan de finale van het Eurovisie Songfestival. EBU, de organisatie achter het liedjesfestijn, heeft een onderzoek ingesteld naar een incident donderdagavond. Volgens de politie zou Klein een vrouwelijke medewerker van het songfestival bedreigd hebben.

De politie heeft Klein, de indiener van de klacht en diverse getuigen gehoord. De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie. De EBU is in gesprek met AVROTROS en NPO-baas Frederieke Leeflang, die toch al in Malmö was om de finale bij te wonen.