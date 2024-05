NPO-baas Leeflang heeft overleg met AVROTROS en EBU over Klein

NPO-baas Frederieke Leeflang heeft zaterdagochtend in Malmö overleg met AVROTROS en EBU, die het Eurovisie Songfestival organiseert, over de situatie rond zanger Joost Klein. Dat heeft de NPO desgevraagd aan het ANP bevestigd.

Leeflang arriveerde zaterdagochtend iets na 09.00 uur in het Clarion Hotel Malmö Live. Dit is het hotel waar zeventien delegaties van het Eurovisie Songfestival verblijven. Ook de Nederlandse delegatie en zanger Joost Klein verblijven in dit hotel. Leeflang verblijft zelf niet in het hotel. Zij beantwoordde geen vragen van de aanwezige journalisten.

De NPO bevestigde zaterdagochtend dat de hoogste baas van de NPO in Malmö aanwezig is. Haar bezoek was al gepland voordat EBU, de organisatie die het liedjesfestijn organiseert, een onderzoek instelde naar zanger Joost Klein. Vanwege een “incident” is onduidelijk of Klein zaterdagavond mag meedoen aan de finale.

“Het onderzoek naar Joost is niet de aanleiding voor haar aanwezigheid. Maar natuurlijk heeft Frederieke Leeflang vanuit haar rol contact hierover met AVROTROS en EBU”, aldus een woordvoerder van NPO.