NPO-baas Leeflang in Malmö, bezoek was al gepland voor Joost-rel

Frederieke Leeflang, de hoogste baas van de NPO, is zaterdag in Malmö aanwezig. Dat heeft een woordvoerder van de NPO bevestigd. Leeflang is zaterdagavond aanwezig bij de finale van het Eurovisie Songfestival in de Zweedse stad. Dit was al langer gepland.

Volgens de NPO staat haar bezoek los van de situatie die is ontstaan rond zanger Joost Klein. Organisator European Broadcasting Union (EBU) heeft vrijdag een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een incident rond de zanger. Het is nog onduidelijk of Klein zaterdagavond meedoet aan de finale. AVROTROS is doorlopend in contact met EBU over de situatie.

“Het is gebruikelijk dat er mensen van de NPO aanwezig zijn bij de finale”, zegt de NPO-woordvoerder. “Het onderzoek naar Joost is niet de aanleiding voor haar aanwezigheid. Maar natuurlijk heeft Frederieke Leeflang vanuit haar rol contact hierover met AVROTROS en EBU.”

De NPO-baas was twee jaar geleden ook aanwezig bij de songfestivalfinale in Turijn.