De NPO noemt de beslissing van de EBU om Joost Klein te diskwalificeren “zeer ingrijpend” en een “grote teleurstelling”. Dat laat een woordvoerder van NPO-baas Frederieke Leeflang weten.

“Voor de miljoenen Songfestivalfans in Nederland en in andere landen van Europa is dit een teleurstelling. We zullen de gang van zaken na het Eurovisie Songfestival uitgebreid evalueren met AVROTROS, de EBU en alle andere betrokkenen”, aldus een korte verklaring.