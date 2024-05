Organisatie feest Leeuwarden nodigt Joost Klein uit op te treden

De organisatie van de ‘Europaparty’ heeft zanger Joost Klein uitgenodigd om zaterdagavond op te treden in Leeuwarden. Dat laat organisator Sipke Jan Bousema weten. Klein kreeg rond het middaguur te horen dat hij niet mag optreden op het songfestival. EBU heeft dit besluit genomen omdat er een aanklacht tegen hem ligt wegens bedreiging.

“We hebben Joost gevraagd of hij naar Leeuwarden wil komen”, zegt Bousema. “Hij zal hier met liefde worden overladen. We staan achter hem, ook nu hij niet mag meedoen aan de finale.”

Het management van Joost Klein heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging. Eerder stelde ook Arno Brok, de commissaris van de Koning, dat Friesland trots is op Joost. “Hij is een representant van de jongerencultuur, hij maakt muziek die heel veel jongeren aanspreekt”, zei Brok op NPO Radio 1. “Wat hij losmaakt, is ongekend. Niet alleen in Friesland, maar ook daarbuiten. Hij trekt een heel nieuw kijkers- en luisterpubliek aan.”