Organisaties betogen op Dam op Palestijnse dag van ‘catastrofe’

In Amsterdam vraagt een groep organisaties aandacht voor 76 jaar Nakba (de catastrofe). Woensdag wordt herdacht dat na het ontstaan van de staat Israël in 1948 honderdduizenden Palestijnen werden verdreven of op de vlucht sloegen. Dat is voor meer dan zestig organisaties en actiegroepen aanleiding om zaterdag te demonstreren.

Het protest begint om 13.00 uur op de Dam en wordt ondersteund door groepen als Students for Palestine, de Palestijnse Gemeenschap Nederland, Kick Out Zwarte Piet en verschillende lokale afdelingen van de politieke partij Bij1.

De organisatie verwacht tussen de 10.000 en 20.000 demonstranten. De actiegroepen willen onder meer dat Nederlandse instellingen, bedrijven en overheden de banden verbreken met alle bedrijven “die medeplichtig zijn aan de voortdurende onderdrukking van het Palestijnse volk”. Ook eisen ze dat er sancties worden opgelegd aan Israël. Verder pleiten de actiegroepen ervoor dat Nederland “definitief stopt” met het bewapenen van Israël.

Afgelopen week waren er al meerdere pro-Palestijnse protesten in Amsterdam, onder meer bij gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. De betogers willen onder meer dat de universiteit alle banden verbreekt met Israëlische organisaties. De protesten liepen meermaals uit op ingrijpen van de mobiele eenheid. Ook waren er protesten bij panden van de Universiteit Utrecht.