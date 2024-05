Pro-Palestijnse mars eindigt op het Museumplein in Amsterdam

De pro-Palestijnse mars ter nagedachtenis van 76 jaar Nakba, ofwel catastrofe, is rond 16.30 uur aangekomen op het Museumplein in Amsterdam. Een deel van de demonstranten vertrekt. Anderen luisteren op het plein naar muziek en zwaaien met Palestijnse vlaggen. Ook worden er leuzen geroepen.

Voorafgaand aan de mars was er een bijeenkomst op de Dam, die startte om 13.00 uur. Rond 14.30 vertrokken de deelnemers voor een wandeling door het centrum naar het Museumplein. Onderweg was er een klein opstootje bij een café op de kruising van de Lijnbaansgracht en de Nieuwe Vijzelstraat. Bezoekers van het café en demonstranten gingen daar kort met elkaar op de vuist. Het ging om zo’n twintig personen, zeker een van hen is aangehouden.

Volgens de organisatie liepen zo’n 10.000 mensen mee met de mars. De politie wilde dat aantal niet bevestigen. Het protest werd gesteund door zo’n zestig organisaties, waaronder Students for Palestine, de Palestijnse Gemeenschap Nederland, Kick Out Zwarte Piet en verschillende lokale afdelingen van de politieke partij BIJ1.

De Nakba (catastrofe) wordt ieder jaar door de Palestijnen herdacht op 15 mei, een dag na de Israëlische Onafhankelijkheidsdag. Na het ontstaan van de staat Israël in 1948 zijn honderdduizenden Palestijnen verdreven of ze sloegen op de vlucht.