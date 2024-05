RTL Boulevard komt met extra uitzendingen over Joost Klein

RTL Boulevard komt zaterdagmiddag met twee extra uitzendingen over de diskwalificatie van Joost Klein. Dat laat een woordvoerder van RTL weten. De extra uitzendingen zijn om 16.00 en 17.00 uur en duren allebei tien minuten.

Klein werd zaterdag gediskwalificeerd omdat er een aanklacht wegens bedreiging tegen hem ligt. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het Eurovisie Songfestival een kandidaat diskwalificeert tijdens de wedstrijd.

De NOS zond om 12.00 uur een extra Journaal uit, maar het is nog niet duidelijk of er in de loop van de middag nog meer uitzendingen bijkomen, aldus een woordvoerder.

Talpa laat weten dat “onze nieuws- en actualiteitenprogramma’s op eigen wijze aandacht besteden aan het onderwerp”.