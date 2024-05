Songfestivaldeelneemster Albanië: breng Joost alsjeblieft terug

De Albanese inzending voor het Eurovisie Songfestival, die zich eerder niet wist te plaatsen voor een plek in de finale, doet een oproep voor de terugkeer van de gediskwalificeerde Joost Klein. Dat schrijft Besa in een bericht op X. De 37-jarige zangeres geeft in een aantal reacties onder haar bericht verder ook aan dat, mocht Klein iets verkeerds hebben gedaan, hij “juridisch vervolgd moet worden”. Een eventuele vervolging zou dan volgens Besa “niets te maken hebben met zijn deelname aan het muziekfestival”.

De beslissing van organisator EBU noemt ze te snel genomen. “Het is te kort tijd om zaken te verduidelijken en officiële standpunten in te nemen. Dat betekent dat hij in mijn ogen niet van de ene op de andere dag bestraft kan worden”.

EBU sloot Klein van deelname uit nadat de Zweedse politie een onderzoek instelde naar aanleiding van een aanklacht van een vrouwelijke medewerker van het festival. Eerder op zaterdag noemde de organisator het in een verklaring dan ook “niet gepast om Joost mee te laten doen”.