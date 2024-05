Universiteit van Amsterdam maandag weer open

De Universiteit van Amsterdam (UvA) opent komende maandag haar gebouwen weer, nadat die door acties vier dagen lang gesloten zijn geweest. Colleges en onderzoek kunnen vanaf maandag weer doorgaan, maakte de universiteit zaterdag bekend.

Honderden studenten voerden de afgelopen dagen actie op de universiteit tegen de oorlog in Gaza. Om deze acties en de impact daarvan sloot de universiteit haar gebouwen. “We hopen van harte dat ze open kunnen blijven”, aldus de UvA in een verklaring. “Onderwijs en onderzoek moeten weer de ruimte krijgen, maar het is essentieel dat we ook met elkaar in gesprek blijven over de gevoelens van woede en onmacht én over de oorlog in Gaza.”

Het bestuur van de UvA gaat naar eigen zeggen de komende weken in gesprek met verschillende groepen binnen de universiteit. “Laten we allemaal blijven luisteren, elkaar vrijheid bieden om ongehinderd vragen te stellen en kritisch te zijn, nieuwsgierig zijn en debatteren”, aldus de UvA. “Met respect voor ieders inbreng, achtergrond en overtuiging en vrij van intolerantie. Ook demonstreren mag – maar zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of intimidatie.”

De universiteit benadrukt er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de UvA een plek is waar veilig kan worden gewerkt en gestudeerd. “We zetten ons in om iedereen te steunen die door de gebeurtenissen wordt geraakt.”